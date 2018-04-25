Украинский лоукостер SkyUp перенес свои полеты

Как отмечается, главной причиной задержки является отсутствие сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не может выполнять полеты. Известно, что такой сертификат компания получит в первую неделю мая.

Также смещение графика начала полетов связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия.

По словам директора SkyUp Евгения Хайнацкого, сейчас самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней.

SkyUp уже зарегистрировала два самолета Boeing 737-800.

Ожидается, что к концу года флот авиакомпании увеличится до четырех самолетов, а в 2022 году - до 12 единиц.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министерство обороны Германии в 2018 году планирует заключить 18 договоров на около 25 миллиардов евро и продлить контракт на привлечени транспортных самолетов украинской компании "Антонов".