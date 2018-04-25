09:43 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский лоукостер SkyUp перенес свои полеты

Украинская авиакомпания SkyUp, которая ранее собиралась запустить свои рейсы в апреле, не сможет начать полеты в указанное время. Об этом сообщает портал avianews.com.

Украинский лоукостер SkyUp перенес свои полеты

Как отмечается, главной причиной задержки является отсутствие сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не может выполнять полеты. Известно, что такой сертификат компания получит в первую неделю мая.

Также смещение графика начала полетов связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия.

По словам директора SkyUp Евгения Хайнацкого, сейчас самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней.

SkyUp уже зарегистрировала два самолета Boeing 737-800.

Ожидается, что к концу года флот авиакомпании увеличится до четырех самолетов, а в 2022 году - до 12 единиц.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министерство обороны Германии в 2018 году планирует заключить 18 договоров на около 25 миллиардов евро и продлить контракт на привлечени транспортных самолетов украинской компании "Антонов".


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