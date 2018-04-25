10:43 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192282:nastya

Украина запретила въезд вице-мэру австрийского города из-за поездки в Крым

Украинское правительство запретило въезд вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру из-за посещения оккупированного Крыма.

Украина запретила въезд вице-мэру австрийского города из-за поездки в Крым

Об этом сообщает Nachrichten.at.

Как отмечается, политик, который представляет ультраправую Партию свободы, на прошлой неделе принимал участие в Ялтинском экономическом форуме в Крыму. Известно, что на полуостров он попал через российскую территорию - в обход украинского законодательства.

Существование запрета на въезд в Украину подтвердил украинский посол в Австрии Александр Щерба.

В сенате Линца Виммер отвечает за связи и контакты с городами-побратимами. Из-за запрета посещать Украину он не сможет сотрудничать с Запорожьем, которое является городом-партнером Линца, и посетить запланированный в городе международный конрес.

Однако сам Виммер об этом не жалеет. "Будет больше времени для сотрудничества с другими городами, например, в Китае и России", - говорит политик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины обратилась в Министерство культуры пополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
ВСУ начали участвовать в международных учениях Combined Resolve X - ФОТО В городе Хуст заведующий родильным отделением райбольницы попался на взятке В Совете Европы показали украинский фильм о Донбассе – ВИДЕО В оккупированной Макеевке подорвали участок местной "полиции" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив