Украина улучшила позицию в рейтинге свободы слова

По данным правозащитников, в 42% стран за последний год положение в этой сфере изменилось в худшую сторону. Как утверждает представитель Репортеров без границ Катья Глогер, демократии нуждаются в дискуссиях и критике.

Четыре из пяти стран, показатели которых в рейтинге свободы прессы резко снизились, находятся в Европе - Мальта (минус 18 позиций; 65-е место), Чехия (минус 11; 34-е место), Словакия (минус 10; 27-е место) и Сербия (минус 10; 76-е место). В этих государствах, отмечается в докладе, ведущие политики позволяли себе оскорбления и угрозы в адрес журналистов, а также подвергали их юридическому преследованию.

При этом, если учитывать показатели с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. В прошлом году состояние свободы слова в стране был оценен в 33,19 балла.

В свою очередь Россия находится в рейтинге на 148 месте, поскольку, по словам правозащитников, государственные СМИ беспрерывно распространяют правительственную пропаганду.

В лидерах рейтинга свободы прессы по-прежнему остается Норвегия. За ней следуют Швеция, Нидерланды и Финляндия. Германия поднялась на одну строчку и занимает 15-е место. На другом конце списка находятся Китай (176), Сирия (177), Туркмения (178), Эритрея (179) и КНДР (180). Наиболее опасным местом для журналистов остается Сирия.

Добавим, что всемирный рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", три компании крупных украинских мобильных операторов ожидают запуск новой мобильной связи четвертого поколения 4G в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.