Транспортная полиция начнет контроль железной дороги, - Гройсман

Об этом сообщил Гройсман на заседании правительства.



Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Эвгений Кравцов заявил, что после реформации транспортных правоохранительных органов, в компании отсутствует закрепленное подразделение в полиции по обеспечению безопасности на транспорте.



Глава УЗ обратился к общим отрядам правоохранителей для реагирования по ситуациям, которые соприкасаются с безопасностью пассажиров.

Он добавил, что в данный момент ведутся активные работы совместно с МВД по продвижению особого регламента реагирования на инциденты на железнодорожном транспорте. Это делается с целью обеспечения оперативного реагирования со стороны Национальной полиции и возможность точного руководства работы по особо сложным и критическим путям, среди которых поезда Интерсити. Это крупнейшие магистральные дороги, где протекает немалый объем числа пассажирских поездов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 2019 года начинаются конкурсы на передачу железнодорожных вокзалов в концессию, во время которого выберут компанию-партнера для "Укрзализници".