15:58 25.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Транспортная полиция начнет контроль железной дороги, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил поручение "Укрзализныце" и Министерству внутренних дел с требованием обработать предложения по помощи, которая нужна железнодорожной компании для контроля безопасности людей во время поездок.

Транспортная полиция начнет контроль железной дороги, - Гройсман

Об этом сообщил Гройсман на заседании правительства.

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Эвгений Кравцов заявил, что после реформации транспортных правоохранительных органов, в компании отсутствует закрепленное подразделение в полиции по обеспечению безопасности на транспорте. 

Глава УЗ обратился к общим отрядам правоохранителей для реагирования по ситуациям, которые соприкасаются с безопасностью пассажиров.

Он добавил, что в данный момент ведутся активные работы совместно с МВД по продвижению особого регламента реагирования на инциденты на железнодорожном транспорте. Это делается с целью обеспечения оперативного реагирования со стороны Национальной полиции и возможность точного руководства работы по особо сложным и критическим путям, среди которых поезда Интерсити. Это крупнейшие магистральные дороги, где протекает немалый объем числа пассажирских поездов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 2019 года начинаются конкурсы на передачу железнодорожных вокзалов в концессию, во время которого выберут компанию-партнера для "Укрзализници".


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