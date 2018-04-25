Сущенко будет защищать другой адвокат, - Фейгин

По его словам, теперь дело украинского журналиста будет вести адвокат, знакомый с процессом. Об этом он рассказал журналистам накануне во вторник, 24 апреля.

Адвокат также подчеркнул, что восстановить его адвокатский статус будет "практически нереально".

Так получилось, что дело Сущенко стало моим последним в адвокатской карьере. Несмотря на лишение статуса, я чувствую ответственность перед Романом, который на меня надеется, и продолжу работать по этому делу в несколько ином качестве, - пояснил он, добавив, что в понедельник он попрощался с Романом быстро, по-деловому и теперь намерен сделать все, чтобы поздороваться с ним уже на свободе.

Здесь важная дата - приезд в Россию президента Макрона в конце мая. Но есть и ближайшая дата: уже 25 апреля - следующее заседание по делу Сущенко. В деле остается адвокат, которого я успел ввести в этот процесс, - сказал Фейгин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, известного российского адвоката, который защищал многих украинских политзаключенных, российская власть лишила адвокатского статуса. Об этом во вторник вечером, 24 апреля, сообщил сам Фейгин. По его словам, причиной такого решения стали три твита, касающиеся украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.