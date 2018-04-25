05:04 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Совет Европы выбрал Ивано-Франковск победителем собственной премии

Совет Европы выбрал Ивано-Франковск победителем премии Приз Европы за вклад муниципалитета. Итоги ежегодного конкурса Europe Prize 24 апреля подвел президент Ассамблеи Микеле Николетти.

Совет Европы выбрал Ивано-Франковск победителем собственной премии

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

По его словам, на последнем этапе - тайном голосовании, Ивано-Франковск получил три голоса из семи, и это было наибольшее количество голосов среди всех городов.

Помимо насыщенной истории города, Николетти отметил еще несколько факторов успеха Франковска: "Думаю, также способствовало то, что это развит индустриальный центр в Украине. Но в первую очередь, это уровень международного и европейского сотрудничества".

Вместе с украинским городом по Приз Европы боролись еще пять городов.

В 2017году награду получил польский Люблин, а в 2010 - Харьков.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области сошла лавина.


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