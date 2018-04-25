10:58 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Совет Европы признал лучшими два украинских города

Парламентская ассамблея Совета Европы объявила Ивано-Франковск победителем ежегодной премии Europe Prize.

Совет Европы признал лучшими два украинских города

Как напомнили в пресс-службе организации, Ивано-Франковск имеет побратимские отношения с 24 европейскими городами.

В ПАСЕ отметили, что город развил прочное международное сотрудничество во многих сферах. В частности, в области академической деятельности, поскольку местные университеты тесно сотрудничают со многими европейскими вузами.

Кроме того, в городе неоднократно организуется ряд тематических и праздничных мероприятий, посвященных Дню Европы и Европейской неделе местной демократии.

Europe Prize ежегодно присуждается городу, который активно продвигает европейские идеи.

Также, второе место по украинских городах отдали Броварам в Киевской области и еще шесть европейских населенных пунктов: Экс-сюр-Вьен (Франция), Пфинцталь и Зюльцфельд (Германия), Черрионе (Италия), Бирштонас (Литва) и Кельце (Польша).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", данные Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозируют стремительное падение рождаемости украинцев и их миграцию за границу.


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