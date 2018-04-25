САП продолжила досудебное расследование по делу Охендовского

Об этом сообщает прокурор САП Виталий Кравец журналистам.

Он подтвердил возобновление прекращенного от 3 апреля 2018 года судебным постановлением дела. Тогда суд не выдал до конца текст постановления, вместо этого объявив сокращенное решение. Далее уже полный текст зафиксировали в Едином реестре судебных решений, после чего в САП его обработали и последовали за судебным итогом.

Кравец добавил, что суд отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого от 1 июня 2017 года о приостановлении расследования, поэтому Охендовский обвиняется в том, что занимая должность члена ЦИК, в 2010-2012 года он, пребывая на территории центрального аппарата партии "Партия регионов", одерживал взятки в общей сумме более 160 тысяч долларов.

Как пояснил прокурор, 45 тыс. долларов из одержанного ему предоставили за содействию Виктору Януковичу как претенденту в президенты страны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого с утра ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины.