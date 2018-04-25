21:59 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Розенблат проиграл суд НАБУ

Окружной административный суд города Киева в среду, 25 апреля, отказал народному депутату Украины Бориславу Розенблату в удовлетворении иска о признании противоправными действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Розенблат проиграл суд НАБУ

Как сообщила пресс-служба Окружного суда, соответствующее решение суд принял с учетом того, что истец не доказал те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований.

Вместе с тем в суде напомнили, что Розенблат просил суд признать противоправными действия директора НАБУ по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено законом Украины "О международных договорах.

Кроме того, истец просил суд признать противоправной бездеятельность Службы безопасности Украины относительно не проведения надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны Национальным антикоррупционным бюро Украины, а именно: разглашение информации с грифом "государственная тайна" сотрудникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Окружной административный суд города Киева открыл уголовное дело против руководства Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Иск против ведомств подал народный депутат Украины Борислав Розенблат. Истец просит суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП – о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий.


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