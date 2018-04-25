13:31 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники определили самые популярные пути украинских турсистов

На пунктах пропуска Государственной пограничной службы Украины зафиксировали статистику отправлений из Украины и определили самым популярным среди них Польшу.

Пограничники определили самые популярные пути украинских турсистов

Об этом сообщает пресс-служба.

Пограничники добавили, что Польша уже традиционно остается наиболее популярным направлением для путешествий украинского населения. В частности, меньше всего пользуется спросом у граждан Словакия.

Как сообщают в службе, в общем в течении последних четырех лет во время осуществления пограничниками своей службы, ими было пропущено 337,6 миллиона человек и 74,28 миллиона транспортных средств. Отмечается, что каждый год пассажиропоток постоянно растет в среднем на 10%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина и Колумбия в скором времени планируют завершить все процедуры для введения безвизового режима между странами.


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