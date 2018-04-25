03:00 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция огласила набор патрульных для Крыма

Национальная полиция Украины начнет отбор в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Нацполиция огласила набор патрульных для Крыма

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Таким образом, стартовал набор в отдел патрульной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Департамента патрульной полиции.

Участие в церемонии объявления отбора примет глава Нацполиции Сергей Князев.

Подробности о вакансиях и их количестве пока не раскрываются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.


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