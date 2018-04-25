Нацполиция огласила набор патрульных для Крыма

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Таким образом, стартовал набор в отдел патрульной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Департамента патрульной полиции.

Участие в церемонии объявления отбора примет глава Нацполиции Сергей Князев.

Подробности о вакансиях и их количестве пока не раскрываются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.