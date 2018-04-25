На Донбассе в среду ранения получили пять украинских военных - ВИДЕО

В результате боевых действий пять украинских военных получили ранения. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирование. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм боевики обстреляли наши укрепления вблизи Новолуганского. Также 120 и 82 мм минометы оккупанты применили в районе Троицкого. Кроме этого, с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Новозвановки, из минометов калибра 120 мм - по защитникам Луганского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы и вооружения БМП - боевики задействовали неподалеку Новоселовки.

На Донецком направлении из 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецка, Шахты "Бутовка" и Водяного. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного и Красногоровки, а из стрелковой оружия - по защитникам Широкино.

Напомним, в среду утром, 25 апреля, боевики вновь атаковали Донецкую фильтровальную станцию, а также насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода. Около шести часов утра станция подверглась сильнейшему обстрелу.