15:32 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе планируют упростить пропускной режим, - Наев

На территории временно оккупированного Донбасса военные будут стремится к облегчению процедуры пропуска для украинского населения через линию границы.

На Донбассе планируют упростить пропускной режим, - Наев

Об этом сообщил журналистам новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Он добавил, что есть проблема с тем, что через линию разграничения провозят большой объем контрабанды.

Наев заверил, что настроен, не смотря на это, решительно. В его подчинении будут сотрудники Государственной пограничной службы, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, с которыми Объединенные силы планируют тесно взаимодействовать для окончания данной негативной практики. Как заявил Наев, те, кто нарушает закон, должны понести ответственность, поэтому необходимо сообщать о любом шаге в сторону провоза контрабанды через пункты пропуска или линию соприкосновения

В частности, он сообщил, что условную административную границу каждый день проходят десятки тысяч людей, поэтому он надеется, что произойдет момент, когда пропускные пункты абсолютно исчезнут с украинского ландшафта. Он подчеркнул, что итоговой целью выступает полное перерождение Донбасса, которое будет без разделительных линий.

Тем не менее НЕаев предупредил, что в июле-августе боевикам могут отдать приказ на наступление, поэтому во время планировании действий Объединенных сил не забывают об этом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", боевики вновь атаковали Донецкую фильтровальную станцию, а также насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.


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