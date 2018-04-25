Кабмин направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно словам Гройсмана, в Кабмине представляют госпрограмму повышения безопасности на дорогах

"Сегодня представляем единую целостную программу. Будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки", - отметил глава украинского правительства.

Вместе с тем глава Кабмина добавил, что за последнее время удалось ликвидировать 109 мест, в которых регулярно происходили ДТП. Тем не менее в будущем необходимо еще больше выявлять проблемные участки на дорогах, чтобы избежать аварий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.