12:39 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах

На сегодняшний день дороги стали настоящим вызовом для властей. По этому поводу, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его ведомство направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах. 

Кабмин направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно словам Гройсмана, в Кабмине представляют госпрограмму повышения безопасности на дорогах

"Сегодня представляем единую целостную программу. Будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки", - отметил глава украинского правительства.

Вместе с тем глава Кабмина добавил, что за последнее время удалось ликвидировать 109 мест, в которых регулярно происходили ДТП. Тем не менее в будущем необходимо еще больше выявлять проблемные участки на дорогах, чтобы избежать аварий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.


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