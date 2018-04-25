Гриневич обещает до 1 сентября всех первоклассников обеспечить учебниками

Как пояснил глава ведомства во вторник, 24 апреля, во время селекторного совещания по реформированию образования в условиях децентрализации, впереди сложный учебный год с новыми учебниками. Сейчас одновременно печатается три линейки учебников: первый, пятый и десятый классы.

На первые и десятые классы проводятся абсолютно новые конкурсы, так как это новый стандарт начального образования и новые программы в старших классах. Поэтому мы должны быть готовы к сложной ситуации, - пояснил министр, добавив, что сложность состоит в том, что печатные мощности Украины на полиграфических комбинатах не могут до 1 сентября напечатать такое количество учебников.

В связи с чем, Гриневич отметила, что в первую очередь печатаются учебники для пятых классов, так как конкурсы проведены и ведется подписание договоров.

Затем будут напечатаны учебники для первых классов, чтобы ученики их получили до 1 сентября.

Для десятых классов учебники будут доставляться в сентябре-октябре, - заверила министр.

При этом министр подчеркнула, что до 1 сентября будут опубликованы все учебники в электронном формате и поэтому безвыходной ситуации не будет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр образования и науки Лилия Гриневич во время на пресс-конференции заявила, что в 2018 году учителям повысили зарплаты более чем на 25 процентов.