Эксклюзив: Реальный рост экономики Украины – меньше 1%, - Стус

Однако, консультант по вопросам стратегии Владимир Стус считает, что и эти прогнозы роста экономики весьма завышены. По его словам, весь внутренний потенциал завязан на мировых финансовых "пузырях", которые в последнее время заметно увеличились. Затрагивают они и экономику Украины. Поэтому реальный её рост, за вычетом этих "пузырей", весьма скромен – меньше 1%.

Примерно 2/3 роста экономики Украины приходится за счет роста мировых "пузырей". Если отбросить всё, мы получим реальный рост меньше 1%. В Украине это просматривается за счет экспорта железнорудного сырья, металлургических заготовок – полуфабрикатов – и продуктов питания. Т.к. экспорт контролируют крупные собственники через офшорные компании, то прибыль не остается в Украине. Поэтому мы и наблюдаем, как цены в стране растут, а с ними и инфляция".

Комментируя в эфире "Первого Делового" вопрос предоставления Киеву очередного транша кредита от МВФ, аналитик сказал: "По моим прогнозам, сейчас Украине МВФ транш не даст. Т.к. Запад полностью разочаровался в первых лицах страны. Единственное условие, после которого деньги могут поступить – досрочные парламентские, а за ними и президентские выборы".

Что ожидает экономику страны в первой половине 20-х гг. и когда наступит финансовая стабильность – смотрите на сайте " Первого Делового", в программе Бизнес.