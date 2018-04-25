12:59 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дело Онищенко в ближайшее время могут передать в суд, - Сытник

Дело народного депутата Алексажра Онищенко уже закончено.

Дело Онищенко в ближайшее время могут передать в суд, - Сытник

В ближайшее время оно будет передано в суд. Об этом в среду, 25 апреля, на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

При этом он опроверг информацию о том, что западные партнеры тормозят это дело.

Это неправда. По господину Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Оно не вступило в силу, потому что есть апелляция. Кроме того, получено разрешение на заочное осуждение, - пояснил Сытник, добавив, что Онищенко отказывается передать НАБУ свои аудиозаписи с разговорами чиновников.

Но последнее слово за ним, - отметил Сытник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Александр Онищенко заявил о готовности отправить в распоряжение Национального антикоррупционного бюро Украины для провождения экспертизы оригинал записи, в которой, по его словам, Петр Порошенко договаривается с экс-министром экологии Николаем Злочевским.


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