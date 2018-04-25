Чернобыльской трагедии 32 года

В этом году 26 апреля исполняется 32 года со дня страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. В современном мире чернобыльская авария является крупнейшей в истории атомной энергетики: она стала самой масштабной, как по количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной по количеству жертв.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986-го года. В 01:23 на четвертом энергоблоке произошел взрыв. Хотя фактически все началось 25 апреля, когда без согласования с конструктором блока и научным руководителем был запланирован эксперимент на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

Участники эксперимента допустили огромное количество нарушений, которые недопустимы при работе со столь опасным объектом. Партийные руководители хотели осуществить эксперимент "любой ценой", несмотря на то, что в реакторе произошли изменения. Энергоблок перешел в "опасный режим", а технологии, которые могли бы остановить его работу, были отключены. Продолжительный рост мощности реактора привел к взрыву. Произошел колоссальный выброс радиоактивных веществ. В воздухе оказались восемь из 140 тонн топлива реактора.

Огромное количество людей и спецтехники было задействовано в ликвидации последствий аварии. На это понадобились силы более 600 тысяч человек. Необходимо было минимизировать последствия произошедшего.

И первыми ликвидаторами горящего четвертого энергоблока стали около 40 пожарных, 300 киевских сотрудников милиции, ученые, медики, а также многочисленные специалисты в области угледобывающей промышленности. Они откачивали зараженную воду, что бы та непопала в Днепровский комплекс. Работали посменно: когда одна смена получала предельно допустимую дозу радиации, им на смену приезжали другие специалисты.

Но несмотря на масштабность катастрофы, первые дни ни в Украине, ни в мире ничего не знали о произошедшем. Вся информация по масштабу катастрофы и ее возможных последствиях хранилась в строжайшей секретности.

Вместе с тем горящий реактор выбросил радиоактивное облако, которое пролилось дождем не только по огромной территории России, Белоруссии и Украины, но и Европы. После этого скрывать ситуацию стало невозможно.

Ликвидировать последствия атомного выброса стали всем миром. Были эвакуированы все люди, которые проживали в радиусе 30-ти километров вокруг атомной станции. Свои дома покинули более 116 тысяч человек.

Все эти годы продолжалась ликвидация аварии на ЧАЭС. Проводились многочисленные мероприятия по устранению последствий случившегося. Основной задачей ликвидаторов, которые находились в зоне отчуждения, было снижение количественных уровней радиоактивных выбросов. В первые дни и месяцы после взрыва на четвертом энергоблоке станции инженерные войска, шахтеры и прочие специалисты вырывали тоннели под реактором, окапывали дамбы возле реки Припять, откачивали воду из реакторных помещений - все это делалось для того, чтобы пресечь распространение зараженной воды и сплавов, чтобы предотвратить распространение заражения на грунтовые воды и Днепр. Позднее загоревшийся реактор начали "хоронить", а территорию катастрофы - очищать от радиоактивного мусора, выбрасываемого из реактора. Сам реактор был укрыт бетонным "саркофагом", который был построен в ноябре 1986-го года. Под ним покоится не менее 95% облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

В конце 2016 года старый чернобыльский саркофаг был накрыт огромным куполообразным сооружением - новой защитной аркой. Она понадобилась, поскольку старый саркофаг износился и стал непригодным.

Новый безопасный конфайнмент, по заверению его создателей, должен простоять сто лет с устойчивостью к сейсмическим колебаниям магнитудой в шесть баллов, а также торнадо третьего класса. По условиям радиационной защиты проект не имеет себе равных в мире.

Вместе с тем, только спустя более 30 лет, 17 апреля 2018 года, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Общегосударственную программу по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", внесенный на рассмотрение Кабинетом Министров Украины. При этом его авторы - Главное научно-экспертное управление заверили, что проект предлагает внести изменение в Общегосударственную программу по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, которая утверждена соответствующим Законом Украины от 15 января 2009 года.

При этом документом переносится конечный срок выполнения первоочередных мероприятий с 2012 года на 2020, а сама программа предполагает строительство и безопасную эксплуатацию "хранилища сухого типа для хранения отработавшего ядерного топлива реакторов типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2)".

Вместе с тем после катастрофы Чернобыльская АЭС еще долго производила электроэнергию и даже больше, чем до аварии 1986 года. А последний блок был остановлен только в 2000-ном году. Да и то под давлением мировой общественности, несмотря на то, что мог работать, как минимум до 2011 года, а с модернизацией и до сегодняшнего дня.

Еще больше удивляются современные сталкеры, когда узнают, что и сейчас на ЧАЭС работают около 2500 человек. И это, не считая других предприятий зоны отчуждения. Работают здесь над окончательным выводом станции из эксплуатации. До 2022 года планируется начать работы по консервации блоков № 1, № 2, № 3 ЧАЭС. После этого в течение следующих двадцати лет, а именно до 2045 года, планируется длительный период "ожидания", во вовремя которого произойдет природный полураспад радионуклидов. А это означает, и снижение радиоактивности оборудования, и внешних конструкций.

Тогда же их и планируют демонтировать. Затем еще понадобится 20 лет, чтобы разобрать оборудование внутри помещений и очистить площадку.

Изначально планировалось, что к 2065 году промплощадку превратят в "Бурое пятно", и "забудут" эту территорию. Однако, потом решили, что наиболее целесообразно будет интегрировать площадку ЧАЭС в промышленный комплекс Украины. То есть, создать там "околоядерные" производства. Например, по переработке и хранению радиоактивных отходов и отработанного топлива.

Только за время эксплуатации Чернобыльской станции накопилось 20 тысяч метров кубических жидких отходов и 300 тысяч кубов твердых. Чтобы утилизировать все это был необходим завод по переработке жидких радиоактивных отходов и комплекс по обращению с твердыми отходами. Их строят в зоне станции. Также будет запущен упаковочный комплекс по производству бочек и контейнеров с объемами около 35 тысяч металлических бочек и 700 железобетонных контейнеров в год. Что бы измельчать "негабаритные отходы" - модернизируют установку по резке длинных отходов.

Строительство завода ХОЯТ-2 на территории Чернобыльской АЭС все еще продолжается, а отработанное топливо пока хранится во временном хранилище "мокрого типа", построенном еще в советские времена - ХОЯТ-1, и в бассейнах выдержки. Новый завод должен обеспечит возможность "сухого" хранения на протяжении ста лет более чем 20 тысяч отработавших тепловыделяющих сборок. Отдельно стоит упомянуть строительство Централизованного хранилища отработавшего топлива - ЦХОЯТ, стар которому был дан 26 августа 2017 года.

При этом до недавнего времени все отработанное топливо с украинских АЗС за 200 миллионов долларов в год вывозилось в Россию. Там из него извлекали все ценные элементы, а остальные отходы снова возвращали нам. Между тем, сегодня все страны пошли так по называемому пути отложенного решения. Они не перерабатывают отходы ядерного топлива, а сохраняют его в хранилище в надежде, что в ближайшее время появятся технологии, которые позволят повторно использовать это топливо. Украине также стремимся идти этим путем.

А зона вокруг Чернобыльской АЭС по-прежнему остается непригодной для проживания. Но сегодня, 32 года спустя, она пугает все меньшее количество людей. Сюда едут паломники, туристы и раз в год свои дома навещают те, кто их оставил в апреле 1986-го. В связи с повышением в последние годы интереса посетителей к объектам зоны отчуждения, особое место из которых занимает Чернобыльская АЭС, руководством станции было принято решение упростить порядок посещения территории промышленной площадки ЧАЭС для всех желающих. С марта 2018 на сайте ЧАЭС была запущена система автоматической подачи заявок. За месяц с момента запуска, базовым маршрутом по ЧАЭС прошли более ста человек из полутора десятков стран. И это при том, что пока лимит посетителей в день составляет 15 человек, а для заказа доступны только три рабочих дня в неделю.

Но тем не менее, теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие. Это даст возможность посетителям получить полное представление о работе станции и о проектах, которые реализуются на промышленной площадке. Поэтому мы решили следовать принципу "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", - рассказывает глава ГАЗО Виталий Петрук.

Сегодня туристы добираются на станцию из города Славутич той же электричкой, которой каждый день ездят сотрудники на работу. Знакомство с работой станции начинается с контрольно-пропускного пункта "Семиходы", где находится крупнейший санитарный пропускник ЧАЭС. В базовый маршрут входит посещение многих объектов от защитных сооружений на случай чрезвычайных ситуаций и до местной столовой.

Но посмотреть в зоне отчуждения можно не только саму станцию. Президент Петр Порошенко еще в 2016 году подписал указ о создании в зоне отчуждения биосферного заповедника. Для этого государство выделило пять миллионов гривен. Чернобыльскую зону разделили - десять километров вокруг ЧАЭС выделили для промышленного использования, а остальные 30-километров получили статус биосферного-заповедного фонда. Сейчас ученые активно исследуют, как радиация изменила природу.

Сразу после смертоносной аварии уровень радиации вызвал серьезные последствия для живых организмов. Однако, как ни трудно поверить, район, где произошла ядерная катастрофа, смог оказаться убежищем для дикой природы. Сегодня зона отчуждения напоминает заповедник, в котором живут редкие животные и птицы. В частности, там опять появились уникальные для нашей страны бурые медведи. А это настоящая сенсация, ведь медведи исчезли из украинских лесов очень давно. Также в зоне отчуждения есть несколько видов летучих мышей, которые занесены в международную "Красную книгу". И другие уникальные животные.

Кроме того, ряд исторических мест в Чернобыльской зоне может попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них пункты дезактивации техники, город Припять, рыжий лес (место первого мощного радиационного выброса) и другие. Об этом стало известно из письма общественной организации “Ассоциация чернобыльского туризма”. В список потенциальных кандидатов на включение в список ЮНЕСКО также входят последние уцелевшие здания села Копачи, бетоноперегрузочный узел, который использовали при строительстве "Саркофага", стела "ПРИПЯТЬ", пруд-охладитель ЧАЭС и бывший секретный объект "Дуга-1".

Для кого-то Чернобыльская зона - место наибольшей техногенной катастрофы в истории человечества. Для кого-то - самая популярная туристическая дистанция в Украине. Для кого-то - место памяти и глубокого уважения. Для нас это еще и территория, где расположен очень важные объекты, которые надо сохранить и оставить для следующих поколений. Мы надеемся, что внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО этому будет способствовать, - отметил во время выездного семинара "Чернобыль и Всемирное наследие: реалии и перспективы" председатель Ассоциации чернобыльского туризма Сергей Мирный.

Вместе с тем в обозримом будущем вернуться в эту зону для жизни и ведения традиционного хозяйства люди не смогут. Слишком дорогая на сегодняшний день дезактивация. Но эти территории можно использовать. Зона отчуждения готова к переменам – дело за людьми...