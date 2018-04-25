14:30 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 63% украинских детей не прописаны

Больше чем десять млн граждан Украины не могут использовать услугу государственной регистрации по месту жительства из-за долгих и затяжных процедур, согласно подсчетам Офиса реформы административных услуг. В частности, более 63% детей живут без "прописки".

Более 63% украинских детей не прописаны

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Также населению приходится прибегать к услугам посредников, которые за денежное вознаграждение, начиная от трех тысяч грн, регистрируют место проживания в необходимой территории.

Перечисленные неудобства и злоупотребления связаны с действующим регулированием. Согласно закону, регистрация места проживания осуществляется не в связи с проживанием в нем, а на основании документа, который дает право проживания, либо на основании согласия собственника жилья. Таким образом хозяин дома, в случае заинтересованности, имеет право прописать неограниченное количестве лиц, которые на самом деле не будут проживать в этом помещении.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сегодня в Украине функционируют 514 инклюзивных классов, где обучаются более двух тысяч детей с особыми потребностями, и более 500 опорных школ.


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