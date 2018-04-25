Более 63% украинских детей не прописаны

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Также населению приходится прибегать к услугам посредников, которые за денежное вознаграждение, начиная от трех тысяч грн, регистрируют место проживания в необходимой территории.

Перечисленные неудобства и злоупотребления связаны с действующим регулированием. Согласно закону, регистрация места проживания осуществляется не в связи с проживанием в нем, а на основании документа, который дает право проживания, либо на основании согласия собственника жилья. Таким образом хозяин дома, в случае заинтересованности, имеет право прописать неограниченное количестве лиц, которые на самом деле не будут проживать в этом помещении.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сегодня в Украине функционируют 514 инклюзивных классов, где обучаются более двух тысяч детей с особыми потребностями, и более 500 опорных школ.