Боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Около шести часов утра станция подверглась сильнейшему обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Донбасса".

Согласно сообщению ведомства, персонал с семи часов утра находился в убежище.

В настоящее время проводится обследование территории и оборудования на предмет повреждений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 24 апреля, режим полного прекращения огня боевиками на Донбассе не придерживался. По состоянию на утро сегодняшнего дня зафиксировано 69 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате боевых действий ранены девять украинских военнослужащих, еще два получили боевое ранение.