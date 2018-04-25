13:59 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

В среду утром, 25 апреля, боевики вновь атаковали Донецкую фильтровальную станцию, а также насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Около шести часов утра станция подверглась сильнейшему обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Донбасса".

Согласно сообщению ведомства, персонал с семи часов утра находился в убежище.

В настоящее время проводится обследование территории и оборудования на предмет повреждений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 24 апреля, режим полного прекращения огня боевиками на Донбассе не придерживался. По состоянию на утро сегодняшнего дня зафиксировано 69 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате боевых действий ранены девять украинских военнослужащих, еще два получили боевое ранение.


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