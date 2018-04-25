16:56 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Арест имущества Авакова-младшего снял суд

В Киеве Соломенский районный суд постановил отменить арест имущества Александра Авакова, который является сыном министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Арест имущества Авакова-младшего снял суд

Об этом говорится в решении суда.

Постановление гласит об отмене ареста принадлежащего по праву собственности имущества Авакова, против которого велось уголовное производство из-за закупки рюкзаков для Министерства Внутренних Дел.

Сообщается, что конкретно наложенный ранее арест сняли с троих парковочных мест в подземном паркинге и двух квартир. Добавлено, что решение суда окончательно и обжалованию не подлежит. 

Сторона защиты Авакова-младшего подтвердила эту информацию в лице адвоката Андрея Тарасова, который подал заявление об отмене безосновательно наложенного ареста, с каким и согласился суд.

До этого 23 февраля 2018 Соломенский районный суд повторно арестовал имущество Авакова-младшего. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает, что Украине придется принять закон "о коллаборантах".


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