Арест имущества Авакова-младшего снял суд

Об этом говорится в решении суда.

Постановление гласит об отмене ареста принадлежащего по праву собственности имущества Авакова, против которого велось уголовное производство из-за закупки рюкзаков для Министерства Внутренних Дел.



Сообщается, что конкретно наложенный ранее арест сняли с троих парковочных мест в подземном паркинге и двух квартир. Добавлено, что решение суда окончательно и обжалованию не подлежит.



Сторона защиты Авакова-младшего подтвердила эту информацию в лице адвоката Андрея Тарасова, который подал заявление об отмене безосновательно наложенного ареста, с каким и согласился суд.



До этого 23 февраля 2018 Соломенский районный суд повторно арестовал имущество Авакова-младшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает, что Украине придется принять закон "о коллаборантах".