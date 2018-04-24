Жители Закарпатья вышли на акции протеста и перекрыли трассу – ФОТО

Как отмечается, активисты переходя ее по пешеходному переходу, требуют от областных властей введения децентрализации в регионе.

Десятки местных жителей требуют дать им разрешение на создание объединенной территориальной общины. Активисты держали в руках плакаты и транспаранты с надписью "Общине быть", "Москаль, не тормози децентрализацию".

В связи с протестом на трассе образовалась огромная пробка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение о распределении 1,9 млрд гривен субвенции местным бюджетам на инфраструктуру объединенны территориальных общин.