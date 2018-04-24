13:26 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Закарпатья вышли на акции протеста и перекрыли трассу – ФОТО

В Закарпатской области жители села Холмок перекрыли трассу Киев – Чоп. Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net.

Жители Закарпатья вышли на акции протеста и перекрыли трассу – ФОТО

Как отмечается, активисты переходя ее по пешеходному переходу, требуют от областных властей введения децентрализации в регионе.

Десятки местных жителей требуют дать им разрешение на создание объединенной территориальной общины. Активисты держали в руках плакаты и транспаранты с надписью "Общине быть", "Москаль, не тормози децентрализацию".

В связи с протестом на трассе образовалась огромная пробка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение о распределении 1,9 млрд гривен субвенции местным бюджетам на инфраструктуру объединенны территориальных общин.


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