11:21 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За пожары на военных складах наказаны десятки человек, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявил, что за пожары на военных складах понесли ответственность более 40 человек.

За пожары на военных складах наказаны десятки человек, - Полторак

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

По словам Полторака, по всем событиям были наказаны более 40 человек. Более 80 процентов из них - это старшие и высшие офицеры генералы и полковники. Некоторые были уволены из своих долностей.

После пожара в Калиновке Винницкой области все склады, базы и арсеналы перевели на усиленную охрану, а также провели работы по строительству хранилищ для боеприпасов

Министр также добавил, что на сегодня еще нет решения суда по виновным в пожаре на складах в Калиновке. В то же время после расследования Минобороны к ответственности привлекли более 10 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области на окраине населенного пункта Березовое полиция вместе с сапером Вооруженных сил Украины обнаружили тайник сепаратистов. В нем найдены артиллерийские снаряды.


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