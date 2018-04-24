За пожары на военных складах наказаны десятки человек, - Полторак

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

По словам Полторака, по всем событиям были наказаны более 40 человек. Более 80 процентов из них - это старшие и высшие офицеры генералы и полковники. Некоторые были уволены из своих долностей.

После пожара в Калиновке Винницкой области все склады, базы и арсеналы перевели на усиленную охрану, а также провели работы по строительству хранилищ для боеприпасов

Министр также добавил, что на сегодня еще нет решения суда по виновным в пожаре на складах в Калиновке. В то же время после расследования Минобороны к ответственности привлекли более 10 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области на окраине населенного пункта Березовое полиция вместе с сапером Вооруженных сил Украины обнаружили тайник сепаратистов. В нем найдены артиллерийские снаряды.