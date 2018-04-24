03:00 24.04.2018 | Общество | Новости
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Windows 10 ведет слежку за пользователями

В функциях операционной системы Windows 10 есть возможность автоматически фиксировать все слова, которые пользователи набирают на клавиатуре, кнопочной и сенсорной. Полученные данные оправляются на сервера Microsoft.

Windows 10 ведет слежку за пользователями

Об этом сообщает Рortaltele.

По официальным данным, такая система установлена на более чем 150 млн компьютеров по всей планете и при этом система применяет алгоритм запоминания вводимых букв.

Как объясняют в компании, это обустроено исключительно для улучшения распознавания рукописного ввода и печати.

До этого в Windows 10 не получалось убрать сбережение данных о набранных словах и предложениях, но соответствующая настройка теперь есть в сборке Spring Creators Update (1803). Можно сказать, это улучшает безопасность всей операционной системы, потому как всегда, когда что-то запоминает какие-то данные, возникает дополнительная угроза в случае хакерской атаки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", для полноценного выхода Windows 10 требуется тщательная работа над многочисленным багами и ошибками программы. 


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