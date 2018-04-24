Windows 10 ведет слежку за пользователями

Об этом сообщает Рortaltele.

По официальным данным, такая система установлена на более чем 150 млн компьютеров по всей планете и при этом система применяет алгоритм запоминания вводимых букв.

Как объясняют в компании, это обустроено исключительно для улучшения распознавания рукописного ввода и печати.

До этого в Windows 10 не получалось убрать сбережение данных о набранных словах и предложениях, но соответствующая настройка теперь есть в сборке Spring Creators Update (1803). Можно сказать, это улучшает безопасность всей операционной системы, потому как всегда, когда что-то запоминает какие-то данные, возникает дополнительная угроза в случае хакерской атаки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", для полноценного выхода Windows 10 требуется тщательная работа над многочисленным багами и ошибками программы.