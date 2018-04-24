Выбирать ли для строительства дома газоблоки Аэрок?

Реакция проходит в автоклаве при высоком давлении и температуре. Остывшая прочная масса нарезается на блоки необходимой конфигурации. Полученный материал имеет отличные эксплуатационные характеристики:
- прочность;
- экологичность;
- устойчивость к экстремальным температурам и химическим веществам;
- высокие теплоизоляционные качества;
- безукоризненные геометрические формы;
- высокую технологичность;
- экономичность;
- презентабельный вид.
Технология производства газобетона (в отличие от пенобетона) предполагает использование высокоточного промышленного оборудования и автоматизированных процессов.
Один из лучших производителей газобетона в Украине — компания "AEROC". Фирма отслеживает качество своей продукции на любом этапе технологического цикла и сопровождает каждую партию соответствующим сертификатом.
Газоблоки Аэрок (Березань) прошли экологическую проверку и соответствуют всем стандартам безопасности. Здание из такого материала полностью безопасно для окружающей среды в процессе монтажа и эксплуатации.
Купить газоблоки Аэрок Березань можно в интернет-магазине uaBeton, перейдя по ссылке https://uabeton.com.ua/gazobeton-aeroc-berezan. Менеджеры ресурса помогут сделать расчет количества необходимого для стройки материала. Доставка осуществляется по всей Украине.
Что учитывать при выборе разновидности газобетона Аэрок?
В зависимости от строительных потребностей и условий дальнейшей эксплуатации вы можете выбрать различные марки газоблоков Аэрок. Если вы располагаете средствами и усиленно заботитесь о сохранении тепла в помещении, остановитесь на марке Energy. Это самый дорогой вид.
Более бюджетные варианты — EcoTerm и EcoTerm Super Plus. Первый подходит для малоэтажных, второй — для одноэтажных строений.
При многоэтажном (до 5 эт.) строительстве целесообразно выбирать газоблоки Аэрок марки Classic. И если требуется материал для опор, перемычек и других несущих элементов, рекомендуется воспользоваться газобетонными U-блоками.
Поскольку газобетон Аэрок устойчив к природным, механическим и химическим воздействиям, зданиям из такого материала гарантированы надежность и долговечность.