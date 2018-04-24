Выбирать ли для строительства дома газоблоки Аэрок?

Реакция проходит в автоклаве при высоком давлении и температуре. Остывшая прочная масса нарезается на блоки необходимой конфигурации. Полученный материал имеет отличные эксплуатационные характеристики:

- прочность;

- экологичность;

- устойчивость к экстремальным температурам и химическим веществам;

- высокие теплоизоляционные качества;

- безукоризненные геометрические формы;

- высокую технологичность;

- экономичность;

- презентабельный вид.

Технология производства газобетона (в отличие от пенобетона) предполагает использование высокоточного промышленного оборудования и автоматизированных процессов.

Один из лучших производителей газобетона в Украине — компания "AEROC". Фирма отслеживает качество своей продукции на любом этапе технологического цикла и сопровождает каждую партию соответствующим сертификатом.

Газоблоки Аэрок (Березань) прошли экологическую проверку и соответствуют всем стандартам безопасности. Здание из такого материала полностью безопасно для окружающей среды в процессе монтажа и эксплуатации.

Купить газоблоки Аэрок Березань можно в интернет-магазине uaBeton, перейдя по ссылке https://uabeton.com.ua/gazobeton-aeroc-berezan. Менеджеры ресурса помогут сделать расчет количества необходимого для стройки материала. Доставка осуществляется по всей Украине.

Что учитывать при выборе разновидности газобетона Аэрок?

В зависимости от строительных потребностей и условий дальнейшей эксплуатации вы можете выбрать различные марки газоблоков Аэрок. Если вы располагаете средствами и усиленно заботитесь о сохранении тепла в помещении, остановитесь на марке Energy. Это самый дорогой вид.

Более бюджетные варианты — EcoTerm и EcoTerm Super Plus. Первый подходит для малоэтажных, второй — для одноэтажных строений.

При многоэтажном (до 5 эт.) строительстве целесообразно выбирать газоблоки Аэрок марки Classic. И если требуется материал для опор, перемычек и других несущих элементов, рекомендуется воспользоваться газобетонными U-блоками.

Поскольку газобетон Аэрок устойчив к природным, механическим и химическим воздействиям, зданиям из такого материала гарантированы надежность и долговечность.