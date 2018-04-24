20:59 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Воспитательнице лагеря "Виктория" в Одессе дали три года тюрьмы условно

Киевский районный суд города Одессы во вторник, 24 апреля, признал бывшего старшего воспитателя детского лагеря "Виктория" виновной в ненадлежащем исполнении своих обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей.

Воспитательнице лагеря

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, во время судебного заседания обвиняемая свою вину признала и попросила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Учитывая это, суд назначил ей наказание условно, а также запретил на два года занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере " Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате инцидента трое детей погибли и еще трое попали в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, в начале марта сообщалось, что следствие по пожару в лагере "Виктория" продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовным делам.


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