Воспитательнице лагеря "Виктория" в Одессе дали три года тюрьмы условно

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, во время судебного заседания обвиняемая свою вину признала и попросила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Учитывая это, суд назначил ей наказание условно, а также запретил на два года занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере " Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате инцидента трое детей погибли и еще трое попали в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, в начале марта сообщалось, что следствие по пожару в лагере "Виктория" продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовным делам.