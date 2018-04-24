Водителей грузовиков начнут штрафовать за нарушения правил перевозки

Об этом указывается на странице службы в Facebook.

Сообщается, что за неполный день на участке автотрассы Н-24 "Благовещенское-Николаев", пролегающую через Вознесенск, лишь за время с 8 утра до 16:30 дальнобойщикам выписали штрафы общей стоимостью в 8600,9 евро.

Правоохранители составили акты проведения проверки следования требованиям законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок грузов транспортом.

Наказание предусмотрено статьей за отсутствие документов Закона Украина об автомобильном транспорте. Штраф, согласно этому закону, составляет общую сумму 20 400 грн.

В частности, установлен административный протокол за правонарушения в сторону водителя грузового автомобиля, что предусматривает штрафные санкции от 17 000 грн до 34 000 грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в правительстве подготовили законопроект, который предусматривает создание черного списка непорядочных организаций, которые выполняют ремонтно дорожные работы.