17:55 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове сожгли наркотики с 2014 года

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области 24 апреля провело процедуру сжигания наркотических средств, которые были изъяты в 2014 году на границе на сумму 50 млн грн.

Во Львове сожгли наркотики с 2014 года

Об этом сообщает пресс-секретарь областного управления СБУ Олег Александров.

Рава-Русская спецслужба в конце лета 2014 года на пункте пропуска зафиксировала и изъяла рекордный за последнее время объем наркотических веществ. Было задержано транспортное средство Mercedes Sprinter. Гражданин Украины, управляющий автомобилем, пытался провести на территорию страны 257 кг 400 г марихуаны, спрятанные в двойном дне машины.

Наркотические вещества были прессованными в бруски и расфасованные в 137 пластиковых пакетов. Начались судебные разбирательства, после чего мужчина был осужден по уголовной статье за контрабанду наркотиков и незаконное изготовление, приобретение, либо сбыт наркотиков. Задержанного приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Апелляционный суд оставил приговор в силе

Согласно решению суда 24 апреля 2018 года наркотики сожгли в котельной следственного управления СБУ.

Как убеждает Олег Александров, сжигание является безопасным благодаря оборудованию, котельной, поэтому можно провести такие действия без ущерба для окружающей среды.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины прикрыли деятельность нарколаборатории в Херсоне.


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