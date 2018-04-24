Во Львове двое полицейских попались на взятке

Правоохранители попались на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области, было установлено, что лейтенанты полиции требовали с местного жителя 300 долларов.

За этим деньги они обещали не привлекать к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения всей суммы денег.

Против задержанных открыто уголовное дело и сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Волынской области в воскресенье, 22 апреля, разоблачила сотрудников Любомльского районного суда. Должностные лица попались на взятка. Как сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, чиновники требовали от гражданина 1500 долларов. За эти деньги они обещали принять решения о возврате изъятого имущества.