00:30 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192149:Polishuk

Во Львове двое полицейских попались на взятке

Во Львове в понедельник, 23 апреля, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили двух инспекторов управления патрульной полиции города.

Во Львове двое полицейских попались на взятке

Правоохранители попались на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области, было установлено, что лейтенанты полиции требовали с местного жителя 300 долларов.

За этим деньги они обещали не привлекать к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения всей суммы денег.

Против задержанных открыто уголовное дело и сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Волынской области в воскресенье, 22 апреля, разоблачила сотрудников Любомльского районного суда. Должностные лица попались на взятка. Как сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, чиновники требовали от гражданина 1500 долларов. За эти деньги они обещали принять решения о возврате изъятого имущества.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия в аннексированном Крыму начала военные учения На Буковине зацвело тюльпанное поле - ФОТО В Торонто грузовик въехал в толпу людей - ФОТО Президент Армении принял отставку Саргсяна
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив