В Украине планируют открыть 500 инклюзивных классов

Об этом во время селекторного совещания заявил министр регионального развития Геннадий Зубко.

По словам Зубко, для детей с особыми потребностями в 2018 году Украина перечислила более 300 млн гривен. С использованием государственных средств прошлом году было построено и оборудовано 112 инклюзивно-ресурсных центров. В этом году запланировано открыть около 500.

Как заявил чиновник, сегодня действуют 504 украинские опорные школы, они уже имеют к себе присоединенные 970 филиалов. Он сравнил с началом постройки таких учебных заведений в 2016 году, когда их было 137, и добавил, что уже к ним дополнительно присоединились 367 опорных школ, а за полтора года - это нормальный темп.

Зубко отметил, что лидерами в внедрении опорных школ в Украине выступают: Кировоградская - 66, Львовская - 44, Житомирская - 36, Киевская - 34 и Черниговская области - 30 школ.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харьковской области в селе Циркуны поблизости учебного заведения обнаружили и изъяли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.