В Одессе рухнула крыша в доме Гоголя – ФОТО

Как известно, в результате рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже. Также уничтожен старинный декор.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Добавим, дом был построен в 1846 году. Он принадлежал дяде писателя по материнской линии, отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Николай Гоголь останавливался у него, когда жил в Одессе - в 1850-1851 годах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Одессе произошло обрушение жилого дома. В результате инцидента пострадала пожилая женщина.