11:44 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192184:nastya

В Одессе рухнула крыша в доме Гоголя – ФОТО

В Одессе на улице Гоголя, 11, в одном из домов обвалилась часть крыши. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Южный курьер.

В Одессе рухнула крыша в доме Гоголя – ФОТО

Как известно, в результате рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже. Также уничтожен старинный декор.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Добавим, дом был построен в 1846 году. Он принадлежал дяде писателя по материнской линии, отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Николай Гоголь останавливался у него, когда жил в Одессе - в 1850-1851 годах.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Одессе произошло обрушение жилого дома. В результате инцидента пострадала пожилая женщина.


Поделиться
Читайте также:
 
Полторак рассказал о закупках антиснайперского комплекса на 2018 год Судья Голосеевского райсуда столицы попался на взятке За пожары на военных складах наказаны десятки человек, - Полторак Отказываться от субсидий Украина пока не будет, - Розенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив