В Германии был задержан бывший депутат Крючков - НАБУ

В Украине он подозревается в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". Как сообщает во вторник, 24 апреля, пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, задержание произошло еще 14 апреля.

На данный момент Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину. В ближайшее время документы будут переданы компетентным органам Германии, – говорится в письме НАБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2016 году бывший депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Крючков был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой "Запорожьеоблэнерго" и "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.