В Эстонии начались киберучения НАТО

Об этом сообщает пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.

Отмечается, что учения Locked Shields пройдут с 23 по 27 апреля, в них примут участие почти одна тысяча человек из 30 стран. Учения проводятся с целью предложить возможности тренировки специалистам в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак.

В соответствии со сценарием учений, вымышленная страна "Берилия" сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией "враждебных действий" и скоординированными кибератаками против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают серьезные сбои в работе электросети, сетей общественной безопасности, других важных компонентов инфраструктуры.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Иране группа хакеров взломала сайты правительственных министерств. Сообщается, что киберпреступники атаковали национальные сети обработки данных, где вывели надпись на экраны: "Не вмешивайтесь в наши выборы". Фраза была написана на фоне американцев.