09:15 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В двух областях возможно подтопление дорог - ГосЧС

В Сумской и Черниговской областях в ближайшие два дня возможны нарушения транспортного сообщения.

В двух областях возможно подтопление дорог - ГосЧС

Это связано с подъемов воды в Днепре, Десне и Сейме, после чего вода частично затопит дороги. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в понедельник, 24 апреля, а также завтра, 25 апреля, на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок.

Возможно нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов в Черниговской и Сумской областях, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня весь день будет облачным. Вместе с тем синоптики осадков не обещают, однако днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-18 градусов.


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