09:21 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192160:nastya

Украинцев нет среди пострадавших в Торонто

В результате наезда на мирных жителей в Торонто, среди пострадавших и погибших украинцев нет.

Украинцев нет среди пострадавших в Торонто

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Отмечается, что в данное время, граждан Украины нет среди погибших или пострадавших.

Кроме того, в районе инцидента до сих пор перекрыта трасса, жители окрестных домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой пишут слова соболезнования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Канады Торонто грузовик въехал в толпу людей. В результате аварии травмы получили, по предварительным данным, около десяти человек. Грузовик протаранил 12 пешеходов.


Поделиться
Читайте также:
 
Фьючерсы на нефть Brent опустились ниже 75 долларов за баррель Макрон и Трамп совместно посадили дуб возле Белого дома – ФОТО Сенат США одобрил кандидатуру Помпео на должность госсекретаря Стало известно, когда пройдет следующая церемония вручения Оскара
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив