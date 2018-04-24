Украинцев нет среди пострадавших в Торонто

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Отмечается, что в данное время, граждан Украины нет среди погибших или пострадавших.

Кроме того, в районе инцидента до сих пор перекрыта трасса, жители окрестных домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой пишут слова соболезнования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Канады Торонто грузовик въехал в толпу людей. В результате аварии травмы получили, по предварительным данным, около десяти человек. Грузовик протаранил 12 пешеходов.