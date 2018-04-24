Судья Голосеевского райсуда столицы попался на взятке

Судья попался на взятке. Как сообщает пресс-службы НАБУ, в понедельник, 23 апреля, детективы Бюро вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили судью Андрея Новака, которые попался в момент получения части неправомерной выгоды в размере тысячи долларов.

По информации Бюро, разоблачен также посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.

Служитель Фемиды требовал от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 миллиона гривен. Свои "услуги" судья оценил в восемь тысяч долларов, которые передавались ему тремя траншами.

В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был задержал. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове в понедельник, 23 апреля, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили двух инспекторов управления патрульной полиции города. Правоохранители попались на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области, было установлено, что лейтенанты полиции требовали с местного жителя 300 долларов.