11:58 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Судья Голосеевского райсуда столицы попался на взятке

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали судью Голосеевского районного суда города Киева.

Судья Голосеевского райсуда столицы попался на взятке

Судья попался на взятке. Как сообщает пресс-службы НАБУ, в понедельник, 23 апреля, детективы Бюро вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили судью Андрея Новака, которые попался в момент получения части неправомерной выгоды в размере тысячи долларов.

По информации Бюро, разоблачен также посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.

Служитель Фемиды требовал от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 миллиона гривен. Свои "услуги" судья оценил в восемь тысяч долларов, которые передавались ему тремя траншами.

В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был задержал. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове в понедельник, 23 апреля, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили двух инспекторов управления патрульной полиции города. Правоохранители попались на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области, было установлено, что лейтенанты полиции требовали с местного жителя 300 долларов.


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