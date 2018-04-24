Суд вынес приговор экс-воспитательнице лагеря "Виктория"

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судья определил наказание воспитательнице лагеря "Виктория" в виде тех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В частности, она не имеет права в течение двух лет занимать должности, связанные с ответственностью за противопожарную безопасность.

Прокуратура обвиняла Наталью Цокур (Янчик) по уголовной статье за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что привело к смерти трех несовершеннолетних во время пожара в детском лагере "Виктория".

Обвиняемая давно абсолютно признала свою вину, и у поетрпевшей стороны притязаний к ней нет.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в Киевском районном суде города Одессы огласят приговор в сторону воспитательницы, которую считали ответственной за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория".