04:00 24.04.2018 | Общество | Новости
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Роскомнадзор будет блокировать фейки Google в РФ

Информация касательно блокировки ресурсов Google, отвечающих за работу системы авторизации "Вы не робот?", не соответствует действительности.

Роскомнадзор будет блокировать фейки Google в РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что специалисты Роскомнадзора провели проверку в рамках мер по ограничению на территории России доступа к мессенджеру Telеgram и установили, что сообщения о якобы блокировке ресурсов Googlе, отвечающих за работу системы проверки "Вы не робот?", не соответствуют действительности.

Кроме того, в ведомстве объявили об отсутствии проблем с доступом к Google.ru, за исключением мелких операторов.

Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", крупнейшая поисковая система  Google закрыла возможность использования своей сети для обхода блокировок. По словам представителя компании, соответствующие изменения заметили разработчики системы прокси-серверов для организации анонимного сетевого соединения Tor.


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