Прокурора с прошлым в рядах "ДНР" арестовали

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечено, что согласно ходатайству прокуратуры Донецкой области суд назначил содержание под стражей сроком на 30 суток прокурору, который подозревается в совершении преступления, по уголовной статье за участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

Сообщается, в 2014 году подозреваемый был участником самопровозглашенной республики "ДНР". Он носил камуфляжную форму и имея автомат, нес службу на одном из блокпостов "ДНР", где осуществлял пропускной режим, проверял транспортные средства и людей.

Длится следствие, отрабатываются вероятные версии причастности подозреваемого к совершению других преступлений, предусмотренных законодательством Украины, среди которых уголовное преступление шпионаж.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали, что сепаратисты планируют затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге под Енакиево.