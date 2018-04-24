13:54 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192206:test

Прокурора с прошлым в рядах "ДНР" арестовали

В Донецкой области на судебном заседании прокурору одной из местных прокуратур определена мера пресечения в виде содержания под стражей за способствование террористической деятельности.

Прокурора с прошлым в рядах

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечено, что согласно ходатайству прокуратуры Донецкой области суд назначил содержание под стражей сроком на 30 суток прокурору, который подозревается в совершении преступления, по уголовной статье за участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

Сообщается, в 2014 году подозреваемый был участником самопровозглашенной республики "ДНР". Он носил камуфляжную форму и имея автомат, нес службу на одном из блокпостов "ДНР", где осуществлял пропускной режим, проверял транспортные средства и людей.

Длится следствие, отрабатываются вероятные версии причастности подозреваемого к совершению других преступлений, предусмотренных законодательством Украины, среди которых уголовное преступление шпионаж.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали, что сепаратисты планируют затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге под Енакиево.


Поделиться
Читайте также:
 
СНБО в среду может принять решение о расширении санкций против России В апреле 13 нардепов ни разу не проголосовали в Раде Одесский суд огласит приговор воспитательнице лагеря "Виктория" На поддержку реформ в Украине Норвегия выделит 4,6 млн евро
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив