16:31 24.04.2018 | Общество | Новости
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Продюсер Титаника рассказал о лучшей замене Виагры

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, известный как исполнительный продюсер фильма о растительном питании, заявил о холрошей замене Виагры. Он пошутил, что обанкротить авторов Виагры может веганская диета, которая позволит мужчинам справиться с эректильной дисфункцией.

Продюсер Титаника рассказал о лучшей замене Виагры

Об этом пишет Toronto Star.

Как пишет издание, труд Кэмерона называется The Game Changers, ее режиссером выступил Луи Сахойосы. Лента еще не вышла в прокат, но ее уже успели представить на фестивале Сандэнс в начале 2018 года.

Сообщается, что кинолента посвящена преимуществам веганской диеты, а в частности, продемонстрированы кадры клинических тестов уролога Аарона Шпица с тремя мужчинами. Так, во аремя исследований специалисты определили, что диета из растительной пищи помогла мужчинам улучшить эрекцию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался у себя дома в возрасте 86 лет. 


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