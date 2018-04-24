Продюсер Титаника рассказал о лучшей замене Виагры

Об этом пишет Toronto Star.

Как пишет издание, труд Кэмерона называется The Game Changers, ее режиссером выступил Луи Сахойосы. Лента еще не вышла в прокат, но ее уже успели представить на фестивале Сандэнс в начале 2018 года.

Сообщается, что кинолента посвящена преимуществам веганской диеты, а в частности, продемонстрированы кадры клинических тестов уролога Аарона Шпица с тремя мужчинами. Так, во аремя исследований специалисты определили, что диета из растительной пищи помогла мужчинам улучшить эрекцию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался у себя дома в возрасте 86 лет.