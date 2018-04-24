18:56 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Охрана мэра Одессы Труханова избила иностранного журналиста

На сотрудника британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации ВВС Энди Верити напали охранники мэра Одессы Геннадия Труханова.

Охрана мэра Одессы Труханова избила иностранного журналиста

Об этом сообщает ВВС, публикуя запись недавних событий.

Инцидент начался с того, как журналист начал осуществлять попытки разузнать на камеру у мэра Труханова мнение о недавней публикации ВВС об элитной недвижимости в Лондоне, принадлежащей компаниям мэра Одессы.

Он задал мэру один вопрос, украинский чиновник согласился обсудить его с иностранцем. В то же время личная защита мэра Труханова начала агрессивные действия в сторону британского медиа. На кадрах записи прослеживается, как охрана сбивает журналиста ВВС с ног. Как добавил сам журналист, при этом его ударили ногой в пах.

BBC выяснило, что организованная группа секретно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании, в Лондоне были обнаружены восемь объектов недвижимости, приобретенных через оффшорную корпорацию Rubicon Group, компании которой находилась под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева продлил еще на два месяца меру пресечения для городского головы Одессы Геннадия Труханова.


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