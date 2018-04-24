Охрана мэра Одессы Труханова избила иностранного журналиста

Об этом сообщает ВВС, публикуя запись недавних событий.

Инцидент начался с того, как журналист начал осуществлять попытки разузнать на камеру у мэра Труханова мнение о недавней публикации ВВС об элитной недвижимости в Лондоне, принадлежащей компаниям мэра Одессы.

Он задал мэру один вопрос, украинский чиновник согласился обсудить его с иностранцем. В то же время личная защита мэра Труханова начала агрессивные действия в сторону британского медиа. На кадрах записи прослеживается, как охрана сбивает журналиста ВВС с ног. Как добавил сам журналист, при этом его ударили ногой в пах.

BBC выяснило, что организованная группа секретно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании, в Лондоне были обнаружены восемь объектов недвижимости, приобретенных через оффшорную корпорацию Rubicon Group, компании которой находилась под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева продлил еще на два месяца меру пресечения для городского головы Одессы Геннадия Труханова.