13:32 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесский суд огласит приговор воспитательнице лагеря "Виктория"

24 апреля в Киевском районном суде города Одессы огласят приговор в сторону воспитательницы, которую считали ответственной за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория".

Одесский суд огласит приговор воспитательнице лагеря

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Наталью Цокур (Янчик) обвиняют по статье за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, что привело к смерти детей. Как считает прокуратура, Н.Цокур (Янчик) было известно о последствиях, но она все равно несоответствующим путем исполняла служебные обязанности, в связи с чем погибло трое несовершеннолетних во время пожара в детском лагере "Виктория".

Обвиняемая абсолютно признает свою вину, и у стороны потерпевших претензий к ней нет. Прокуратура требует от суда признать Цокур виновной и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы без отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком на два года. Сторона защиты обвиняемой поддерживает требование прокурора, но просит о смягчении испытательного срока, который, как он считает, должен составить один год.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Киевский районный суд города Одессы во вторник, 13 марта, продлил срок ареста директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну.


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