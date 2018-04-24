Новая волна мобилизации в Украине не нужна, - Полторак

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

По мнению министра, в данное время нет такой необходимости для очередной волны мобилизации.

Отмечается, что для резервных сил ежегодно проводят учебно-методические сборы.

Полторак также добавил, что на сегодня Минобороны четко определило численность человеческого ресурса.

Добавим, в Украине в период с 18 марта 2014 до 19 июня 2015 прошло шесть волн мобилизации. Очередная волна планировалась на март 2016 года, однако планы были отменены из-за того, что Вооруженные силы пополнились достаточным количеством контрактников.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в мэрии Киева констатируют крайне низкую явку призывников в военкоматы. Так заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян во время заседания городской призывной комиссии.