09:58 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новая волна мобилизации в Украине не нужна, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак считает, что в Украине нет необходимости в проведении новой волны мобилизации.

Новая волна мобилизации в Украине не нужна, - Полторак

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

По мнению министра, в данное время нет такой необходимости для очередной волны мобилизации.

Отмечается, что для резервных сил ежегодно проводят учебно-методические сборы.

Полторак также добавил, что на сегодня Минобороны четко определило численность человеческого ресурса.

Добавим, в Украине в период с 18 марта 2014 до 19 июня 2015 прошло шесть волн мобилизации. Очередная волна планировалась на март 2016 года, однако планы были отменены из-за того, что Вооруженные силы пополнились достаточным количеством контрактников.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в мэрии Киева констатируют крайне низкую явку  призывников в военкоматы. Так заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян во время заседания городской призывной комиссии.


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