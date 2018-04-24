НБУ перенес банковский день с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая

Пресс-служба регулятора во вторник, 24 апреля, на своей страничке в Facebook разместила график работы банков в праздничные дни. Соответственно, а центробанке напоминаю, что 28, 29, 30 апреля и 1 мая 2018 года - выходные.

Несмотря на это, 30 апреля банки могут проводить кассовое обслуживание клиентов без открытия операционного дня банка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Украины приняло решение руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2018 году рабочий день с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая. Соответствующее распоряжение №1 было принято еще 11 января. Таким образом, украинцы будут иметь четыре выходных подряд с 28 апреля ро 1 мая.