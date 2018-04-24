NASA соорудит окололунную станцию

Об этом сообщает Bloomberg. Как сообщают сотрудники NASA, сооружение пригодиться космонавтам, которые будут осуществлять полеты на Марс.

В упралении добавили, что лунная гравитация способствует облегчению старта космических аппаратов в направлении Марса.

Первоначально финансирование будет вкладываться в энергообеспечение Gateway и двигательные элементы, дальнейшей ступенью последует обеспечение жилищных условий. Уточняется, что на станции смогут пребывать четыре астронавта на протяжении месяца.

С использованием Gateway NASA в частности хочет реализовать высадку космонавтов на Луну и изучить воду около поверхности данной планеты на пригодность к производству ракетного топлива для дальних космических миссий.

Напомним, ка ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники космического агентства NASA провели тест нового "сверхумного" робота, который отправиться исследовать почву Марса.