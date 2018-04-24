02:00 24.04.2018 | Общество | Новости
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NASA опубликовал красное пятно Юпитера

Исследователи предали оценке общественности фотоснимок известного Большого красного пятна Юпитера, на котором видно окружающую его неповторимую атмосферу.

NASA опубликовал красное пятно Юпитера

Об этом сообщает пресс-служба NASA. У космического аппарата Juno вышло зафиксировать эти кадры 1 апреля 2018 года с использованием камеры JunoCam. Эксперты заявили, что фотографии были сделаны в период 12-го облета Юпитера. В этот час аппарат Juno пребывал на расстоянии от 27,9 до 49,2 тысяч километров.

Фотографии вышли не совсем качественными и несколько размытыми. Исследователи Джеральд Эйштадт и Шон Доран проделали над ними небольшую редакторскую работу, улучшив цветопередачу.

Тем временем зонд Juno все так же вращается вокруг Юпитера и отправлять красивейшие цветные фотографии.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", космическая станция Juno передала на Землю снимок южного полюса Юпитера.


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