NASA опубликовал красное пятно Юпитера

Об этом сообщает пресс-служба NASA. У космического аппарата Juno вышло зафиксировать эти кадры 1 апреля 2018 года с использованием камеры JunoCam. Эксперты заявили, что фотографии были сделаны в период 12-го облета Юпитера. В этот час аппарат Juno пребывал на расстоянии от 27,9 до 49,2 тысяч километров.

Фотографии вышли не совсем качественными и несколько размытыми. Исследователи Джеральд Эйштадт и Шон Доран проделали над ними небольшую редакторскую работу, улучшив цветопередачу.

Тем временем зонд Juno все так же вращается вокруг Юпитера и отправлять красивейшие цветные фотографии.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", космическая станция Juno передала на Землю снимок южного полюса Юпитера.