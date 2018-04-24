Об этом во вторник, 24 апреля, журналистам после выступления в Брюсселе сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, есть 1700 приговоров по этим коррупционным делам.

С другой стороны людей интересует не это. Их интересует, когда будут результаты противодействия современной власти категории А. Вместе с тем это исключительно монополия НАБУ, - пояснил он, добавив, что в связи с чем лн, как генеральный прокурор, находится в довольно щекотливой ситуации.

Генпрокурор также рассказал, что у НАБУ сейчас около 120 дел в судах, 40% из них - по общим материалам с ГПУ. Сейчас на моем столе находятся материалы, которые я должен подписать по подозрению на одного из топ-чиновников страны, - рассказал Луценко, уточнив, что это не депутат и сейчас "юридические службы его обрабатывают".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Юрий Луценко заявил, что Антикоррупционный суд должен быть независимой структурой, в том числе, от президента и Национального антикоррупционного бюро, однако он не будет панацеей для Украины.