12:33 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области жители снова без связи

На временно оккупированной российскими боевиками украинской территории Луганской области ищезла мобильная связь оператора Vodafone.

В Луганской области жители снова без связи

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Как указано в посте ведомства, согласно состоянию на 11:00 24 апреля, на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи.

В службе добавили, что на данный момент специалисты работают над выяснением причины, чтобы в дальнейшем ее устранить и восстановить связь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", более миллиона граждан Украины потребили связь 4G почти в течении недели после даты старта новшества.


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