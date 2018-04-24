В Луганской области жители снова без связи

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

Как указано в посте ведомства, согласно состоянию на 11:00 24 апреля, на временно оккупированной территории Луганской области отсутствуют услуги мобильной связи Vodafone из-за повреждения линий связи.

В службе добавили, что на данный момент специалисты работают над выяснением причины, чтобы в дальнейшем ее устранить и восстановить связь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", более миллиона граждан Украины потребили связь 4G почти в течении недели после даты старта новшества.