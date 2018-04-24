Хакеры взломали новый сайт Минэнергоугля и требуют деньги за восстановление

За восстановление хакеры требуют 0,1 биткоина, что в эквиваленте означает около 900 долларов, которые ведомство должно уплатить через десять часов.

Сейчас на сайте министерства отсутствует доступ к любым страницам, пользователям отображается лишь оставленное хакерами сообщение.

В частности в сообщении сказано, что важные файлы сайта зашифрованы. Многие из .php, .css, .js и других файлов больше недоступны, поскольку они были зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время! Никто не может расшифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования, - заверили хакеры.

В то же время в Министерстве заверили, что старый сайт Минэнергоугля продолжает работать, хотя информация на нем с января уже не обновляется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, польские службы безопасности провели операцию по задержанию украинца, которого подозревают в организации хакерских атак. Украинца подозревают в организации кибератак с целью похищения средств на кредитных карточках пользователей и банковских учреждений.