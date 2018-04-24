Глава МИД Украины выразил соболезнования семьям жертв теракта в Торонто

Соответствующие заявление сделал украинский министр в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщил Климкин, ему очень грустно видеть новости о произошедшем инциденте в Торонто. Также чиновник добавил, что сердце его разбито из-за новостей в канадской трагедии.

"Мои мысли и молитвы с близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина стоит бок о бок с Канадой", - написал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате наезда на мирных жителей в Торонто, среди пострадавших и погибших украинцев нет.